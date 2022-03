ESCLUSIVA Cruz: “Assurde critiche a Lautaro, è tra i più forti. Dybala-Inter, voto sì”

Cruz difende il connazionale a Fcinter1908: "Non capisco chi lo critica. E l'Inter non è in crisi, anche le altre hanno avuto momenti no"

Redazione1908

Riguardo all’attualità in orbita nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Julio Cruz, ex attaccante del club meneghino.

Come si spiega il calo dell’Inter?

“Non esistono le annate perfette. C’è sempre un momento in cui pareggi o perdi qualche partite. Io non parlerei di crisi…”.

Il Milan corre però…

“Però c’è da dire che ci sono stati periodi della stagione in cui il Milan ha avuto le sue partite storte, così come il Napoli. Ora la Juve sta facendo bene, però – a inizio stagione – aveva tantissime difficoltà. Nel lasso di un campionato è tutto normale”.

I nerazzurri potrebbero aver accusato eventuali contraccolpi psicologici post eliminazione in Champions?

“L’Inter è uscita con più di un rammarico. Nel doppio confronto, il Liverpool non è stato così imperioso… Per me l’Inter ambiva a andare avanti in Champions e non avrebbe demeritato”.

Da suo ex collega: Dzeko andrebbe maggiormente centellinato?

“Dzeko è una certezza assoluta. Con un numero nove così, l’Inter può soltanto rimanere tranquilla”.

Come vedrebbe in nerazzurro Scamacca?

“Lo vedrei bene, ma il valore di Dzeko – così come di tutta l’Inter – non si può discutere”.

Quali voci circolano in Argentina in merito a Lautaro?

“Lautaro è uno dei più forti talenti in circolazione. Anche in questo caso, alcune critiche, non le ho comprese: stiamo parlando dell’attaccante titolare della nazionale argentina…”.

Come vedrebbe, eventualmente, Dybala in nerazzurro?

“Molto bene. Io sono sempre favorevole agli argentini nell’Inter. Dybala è un top player, fa cose che ben pochi calciatori sono in grado di fare. Ha soltanto subito qualche infortunio di troppo negli ultimi anni”.