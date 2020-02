ESCLUSIVA De Luigi: “L’Inter ha cambiato Conte. Lautaro? Ho paura. Mercato? Voglia di…”

Vigilia di derby, domani sera a San Siro l’Inter affronterà il Milan. Sfida sempre molto sentita e carica di emozioni, a sentire già la tensione è anche il comico, tifoso nerazzurro, Fabio De Luigi intervistato in esclusiva da FCINTER1908:

All’andata ti avevamo disturbato proprio in occasione del derby, ora non potevamo che ripetere l’intervista anche per scaramanzia. Ti senti un po’ sotto pressione?

“Si, tanto. In settimana ho provato anche qualche schema su divano da fermo spero possa servire a gara in corso”.

È passato un girone e l’Inter è cambiata tanto. All’andata era un periodo in cui era stato già messo in discussione Lukaku; ora pare aver ingranato… Dici che aveva ragione Conte in fondo?

“Si, è vero, rispetto all’andata è cambiato tanto. Questa volta quello ad essere messo subito in discussione è Eriksen…”.

Che senso ha per te l’arrivo di Eriksen? È come dicono in tanti il passaggio a una società che vuole tornare a vincere?

“Non so quale senso abbia l’arrivo di Eriksen so solo che dal mio punto di vista ce l’ha eccome, un senso. Se la società vuole tornare a vincere non sarò certo io quello che cercherà di farle cambiare idea”.

Come hai vissuto le giornate di calciomercato? Sei soddisfatto di quanto fatto dall’Inter o avresti voluto ancora di più?

“Qualcosa di più? Se paragono questo ai mercati di qualche anno fa, piuttosto viene voglia di restituire qualcosa. Sono stati fatti acquisti mirati e di qualità e per me va bene così, grazie. Per il “qualcosa di più” ne parleremo con calma a giugno”.

Quanta paura hai che in estate il Barcellona possa presentarsi in sede dell’Inter per strappare Lautaro ai nerazzurri?

“Parecchia (n.d.r. mentre lo dice fissa l’infinito con occhi lucidi facendo strani gesti apotropaici)”.

Conte ha trasformato l’Inter. Ti aspettavi un impatto così potente da parte del tecnico? Credi che sotto la sua guida avresti potuto avere un piccolo ruolo anche tu in questa Inter?

“Conte ha trasformato l’Inter, certo, ma anche l’Inter ha trasformato Conte: ora è un uomo saggio e – devo ammettere – anche particolarmente affascinante e bello”.

Domenica il derby con il Milan di Ibrahimovic. Che sensazione si prova ad averlo ancora di fronte come avversario?

La stessa sensazione che si riprova quando senti dire del Barcellona interessato a Lautaro.

Credi davvero allo scu…? Meglio non nominarlo…

…detto questo ti saluto e ti ringrazio.