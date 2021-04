ESCLUSIVA Johan Vanheusden: “Decide l’Inter, la sogna! E con la difesa a 3 di Conte…”

FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva il padre di Zinho Vanheusden sul rientro dopo l'infortunio e sul futuro del difensore

Andrea Della Sala

Tra i giocatori che l'Inter tiene sotto osservazione c'è l'ex Primavera nerazzurra Zinho Vanheusden. Il difensore belga è da poco rientrato da un grave infortunio e l'Inter detiene un diritto di recompra per riportarlo in Italia. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva il padre di Zinho, Johan Vanheusden:

Come procede il rientro di Zinho dopo l'infortunio?

"Molto bene. Tutto sta andando come da programma e negli ultimi sei mesi non ci sono stati problemi o dolore".

All'Inter si parlava molto bene di lui. Come mai la decisione di tornare in Belgio?

"È molto semplice, tre mesi dopo essere diventato campione d'Italia con la Primavera con il 2-1 alla Fiorentina dove ha ricevuto il trofeo di miglior giocatore, si è infortunato in una partita a Kiev. Sei mesi fuori... Sapevamo che per rientrare in forma sarebbe stato meglio giocare che rimanere seduto sulla panchina dell'Inter dopo essersi ripreso. Aveva bisogno di giocare con continuità".

Nonostante la cessione, l'Inter ha voluto tenere aperta una finestra per Zinho. Ha avuto contatti per un possibile ritorno in Italia?

"Sarà l'Inter a dover decidere cosa fare con Zinho. L'obiettivo per lui era quello di tornare ancora più forte dopo la sua prima gara con la nazionale del Belgio".

Lo Standard ha investito tanto su di lui, ha parlato con la società del futuro?

"No, non ancora. Lo Standard è la sua squadra fin da quando aveva 10 anni e dopo di loro c'è stata l'Inter. In entrambi i club si sente come a casa".

Qual è la volontà di Zinho? Sogna di tornare all'Inter per restare e per dimostrare il suo valore?

"Sicuramente giocare per uno dei più grandi club del mondo è il suo sogno, ma deve essere al 100% per avere successo in nerazzurro e lo Standard, per il momento, è il club perfetto per lui per diventare ancora più forte".

Zinho segue l’Inter? Sta tifando per la vittoria dello scudetto?

"Certo che sì. Questo sarà l'anno che ha aspettato per tanto tempo, l'Inter sarà campione. Segue ogni gara dell'Inter alla tv e questo sarà l'anno buono".

Come si trova con la difesa a 3? Perché Conte cerca forze fresche…

"È abituato a giocare con quel sistema di gioco e giocando a tre è stato selezionato dal Belgio per giocare anche lì con la difesa a 3. Ma 3 giorni dopo il match col Benfica in una partita contro l'Oostende l'altro ginocchio è stato colpito e Zihno è stato molto sfortunato. Lo stesso infortunio del suo ex compagno di Primavera Zaniolo. Ma domani riprenderà gli allenamenti con la squadra dopo 5 mesi e 24 giorni".