ESCLUSIVA Vanheusden sr: “Problemi superati. L’Inter non è l’AZ, il suo futuro…”

FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva il padre del difensore belga ora in forza all'Az ma di proprietà del club nerazzurro

Tra i giocatori sotto stretta osservazione da parte dell'Inter c'è anche il difensore belga Zinho Vanheusden. L'ex centrale del Genoa, ora all'Az, è da poco rientrato da un infortunio e vuole chiudere al meglio la stagione in Olanda per poi scegliere la soluzione migliore per il futuro. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva il padre del giocatore, Johan Vanheusden.