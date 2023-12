ESCLUSIVA Moriero: “Inter, col Lecce no contraccolpi. Attacco? Ciò che non mi convince…”

Poche ore e si torna già in campo. L'Inter ospita il Lecce per cancellare la battuta d'arresto in Coppa Italia e puntellare la vetta in campionato nell'ultimo turno che precede il Natale. Ne abbiamo parlato con Checco Moriero, doppio ex del match del Meazza. Queste le sue parole in esclusiva per Fcinter1908.it: "Col Bologna è stata una bella partita, giocata bene da tutte e due le squadre. Al di là della battuta d'arresto, l'Inter per quello che esprime è oggi tra le squadre più forti in Europa e non credo possa rischiare un contraccolpo dal punto di vista psicologico. Per il Lecce non sarà facile oggi, ma anche loro hanno entusiasmo e questo può aiutarli in qualche modo. Sono fastidiosi da affrontare, l'Inter dovrà sfoderare il giusto atteggiamento".