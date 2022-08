ESCLUSIVA Moriero: “Inter una delle favorite. Skriniar? Fa bene Inzaghi a trattenerlo”

L'ex giocatore dell'Inter ha parlato in esclusiva con Fcinter1908 della prima gara di campionato dei nerazzurri in casa del suo Lecce

Daniele Vitiello

“A Lecce non sarà facile per nessuno quest’anno”. Parola di Checco Moriero, doppio ex della sfida tra i pugliesi e l’Inter, primo impegno per i nerazzurri nella prossima Serie A. Spiega, infatti, in esclusiva a Fcinter1908.it: “Ci saranno 30 mila spettatori a spingere la squadra che dovrà immedesimarsi nella tifoseria, facendo anche partite sporche e tralasciando anche il bel gioco delle volte. Per salvarsi servono cuore e grinta, questo mi aspetto da loro”.

Il precampionato non è stato facile.

“Il Lecce ha cambiato tantissimo ed è normale avere delle difficoltà iniziali per amalgamare il gruppo. È successo a quasi tutti i club che hanno cambiato tanto, visti anche i risultati della Coppa Italia, ma anche nelle amichevoli svolte da molti club blasonati”.

Come l’Inter…

“Esatto. E non me lo aspettavo assolutamente perché la reputo una grande squadra. Ora soffre nel reparto difensivo che è quello dell’anno scorso, dovrà ritrovare la cattiveria agonistica. Il calcio di agosto non fa testo, resta una delle favorite a vincere”.

La possibilità di perdere Skriniar anche a stagione iniziata rischia di condizionare la testa del gruppo e il lavoro di Inzaghi?

“Skriniar è una pedina fondamentale per il reparto arretrato dell’Inter. Inzaghi sta facendo di tutto per trattenerlo perché a mio avviso non è facile trovare in questo periodo un valido sostituto che possa garantire un equilibrio difensivo ad alto livello”.

Andare eventualmente a Lecce senza Brozovic quanto può pesare? Che idea ti sei fatto di Asllani?

“Credo che Asslani sarà un ottimo sostituto di Brozovic in futuro. Non è facile sostituirlo in questa Inter, ma in quel ruolo Asllani può farlo egregiamente”.

Hai sentito il tuo amico Conte? È pronto per una nuova stagione da protagonista?

“Antonio l’ho sentito un po’ di tempo fa. Di solito parliamo di altre cose, preferiamo non parlare di calcio. Lui è uno dei più forti allenatori e sono pronto a scommettere che vincerà quest’anno o almeno ci andrà molto vicino”.