ESCLUSIVA Severgnini: “Scudetto? In corsa 3 e mezzo. Bremer perfetto. Dybala invece…”

Beppe Severgnini parla a Fcinter1908: “Sono soddisfatto, ma ho una convinzione: l’Inter non è la favorita numero uno per lo scudetto"

Riguardo all’attualità in casa nerazzurra, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Beppe Severgnini, giornalista e saggista, noto tifoso del club meneghino.

“Sono soddisfatto, ma ho una convinzione: l’Inter non è la favorita numero uno per lo scudetto. E non lo dico per ragioni di scaramanzia, sia chiaro…”.