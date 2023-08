Ex allenatore Samardzic: “Si imporrà anche all’Inter. E c’è un dettaglio da non trascurare”

Pallone tra i piedi

"Lo vuole in ogni momento, anche se sotto pressione. Basta questo per renderlo felice".

Può fare il 10?

"Lo considero un centrocampista estremamente tecnico. Con noi rendeva al meglio in quella posizione, era creativo ma aveva anche buone qualità in fase difensiva. E segnava tanto: mi sono accorto di un dettaglio da non trascurare... Sa analizzare perfettamente la posizione del portiere. Può segnare da ovunque perché legge benissimo la situazione. È sintomo di grande intelligenza calcistica, la stessa che dimostra quando ha la palla tra i piedi: ha sempre avuto doti straordinarie nell'interpretare la partita, nel trovare i compagni liberi anche sotto pressione. Sia nel breve sia nel lungo, è bravissimo a trovare i compagni tra le linee".

Pazienza

"Un talento al quale va dato tempo, ci vuole pazienza: bisogna credere in lui, senza avere fretta"

Serbia e non Germania

"Essendo stato un suo allenatore nelle giovanili, ovviamente un po' mi dispiace. Avrebbe potuto dare una grossa mano alla nostra nazionale. Ma comprendo la sua decisione, anche perché in questa generazione abbiamo tanti altri centrocampisti con qualità. Penso a Wirtz o Musiala. Ma anche con questa concorrenza, avrebbe potuto ritagliarsi il suo spazio. Non so dire se Lazar era il più forte, tra quelli che allenavo io in quella squadra. Ce n'erano tanti bravi come Adeyemi, Tillman e molti altri che giocano in Bundesliga. Ma in termine di visione, creatività e tecnica, era il più talentuoso".

Paragone

"Sa che mi viene difficile trovare un paragone? Ne ho in mente uno, anche se sarà un accostamento complicato da individuare per i più giovani: Wolfgang Overath, giocatore della Germania che ha vinto i Mondiali nel '74. Era un centrocampista mancino estremamente tecnico in grado di sfornare gol e assist, come Lazar".

Famiglia

"Lo seguivano in tutti i match con la nazionale: erano di grande supporto, in modo sportivo e leale. Sono belle persone, orgogliosi del suo percorso".

Futuro

"Spero di rivedere Lazar: da quando mi sono trasferito in Asia, ho perso un po' i contatti con i miei ragazzi. Ma li seguo sempre e sono sicuro che Samardzic si imporrà anche all'Inter”. Se avrà la palla tra i piedi, per lui e per Inzaghi sarà tutto più facile.