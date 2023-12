Inter, Inzaghi pensa a una nuova sorpresa. Emergenza a destra? C’è la carta Frattesi

"L’Inter è in chiara difficoltà di uomini in difesa e sulla fascia destra. E va pure incontro a nove giorni cruciali: dopo l’Udinese, il calendario dice Real Sociedad per il primo posto Champions e la trasferta di Roma con la Lazio, unico grande ostacolo in campionato fino alla fine del 2023. Quasi mai Inzaghi ragiona preventivamente con il turnover. Ma se si immagina che con i baschi e all’Olimpico scenderà in campo il migliore undici possibile, al contrario qualche piccola variazione sul tema sarà possibile sabato contro l’Udinese. Prendi Darmian: avrebbe bisogno di rifiatare anche lui. Non è sicuro abbia questa possibilità, anche perché la sua presenza rischia di essere necessaria in difesa. In quella zona Inzaghi riavrà Bastoni, che però difficilmente giocherà dal primo minuto sabato. Il gioco a incastro, che comprende anche l’ipotesi Bisseck e la conferma di Carlos Augusto come braccetto difensivo, non è detto che consenta a Darmian di giocare esterno alto, come logica vorrebbe. Da qui nasce l’idea Frattesi esterno tuttafascia".