FCIN1908 / Terzini: è stata l’Inter a proporre rinnovo Dalbert/Biraghi. No della Viola perché…

37 presenze impreziosite da 3 gol e 7 assist. Si è concluso con un bilancio positivo il secondo capitolo della storia tra l’Inter e Cristiano Biraghi. Il laterale mancino di Cernusco sul Naviglio, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del club nerazzurro, è tornato alla Fiorentina – club che ne detiene il cartellino – dopo la scadenza del prestito.

“Vengo da una famiglia di interisti, mi hanno tramandato questa fede calcistica e il mio sogno da piccolo era giocare con la maglia dell’Inter” aveva dichiarato Biraghi in un’intervista rilasciata nella scorsa stagione a Sky Sport. Un attestato di amore nei confronti del club che aveva deciso di puntare nuovamente su di lui, su indicazione di Antonio Conte. Ora, però, le strade di Biraghi e del club nerazzurro si sono nuovamente divise, nonostante la volontà di continuare insieme, con Dalbert che torna a Milano dopo l’esperienza in Toscana.

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908.IT, nelle scorse settimane la dirigenza dell’Inter con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio ha proposto alla Fiorentina il rinnovo dello scambio dei prestiti proprio di Biraghi e Dalbert per un’altra stagione. Un tentativo che, però, è andato a vuoto. Dopo le buone prestazioni della passata stagione alla corte di Antonio Conte, il club viola ha preferito – per ora – puntare su un calciatore di cui ne detiene il cartellino, iniziando la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2022.

Incassato il no della società di Commisso, dopo la conferma di Ashley Young l’Inter è partita alla ricerca di un altro laterale mancino da mettere a disposizione di Antonio Conte: come raccontato da FCINTER1908.IT, in cima alla lista dei desideri c’è sempre Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea.