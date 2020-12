FCIN1908 / Eriksen via, si riapre una trattativa: ecco i dettagli dell’affare a tempo

Solo, sotto la curva nerazzurra, vuota, a concludere l’allenamento che spetta a chi non ha preso parte alla partita. Christian Eriksen non è il ritratto della felicità ma dietro le sue continue esclusioni potrebbe anche esserci qualche discorso di mercato ben avviato. Insomma, sarebbe una beffa se il danese si infortunasse a un passo dal giro di boa, quando potrebbe partire facendo spazio a qualcuno più gradito ad Antonio Conte, che da tempo ha reso chiara alla società la propria idea in merito al centrocampista danese.

Proprio per questo l’Inter aveva provato uno scambio di mercato già a settembre, quando i discorsi con l’Arsenal erano andati avanti fino ad un certo punto, prima di interrompersi bruscamente.

L’altro protagonista della trattativa era Granit Xhaka, calciatore che per caratteristiche potrebbe fare al caso di Conte. Ma la strada che fu impraticabile qualche mese fa potrebbe conoscere improvvise aperture adesso.

La notizia, appurata da Fcinter1908, è che nelle ultime ore Inter e Arsenal hanno seriamente riallacciato i contatti per provare a imbastire uno scambio semestrale che farebbe felice entrambi i club. Trattativa a tempo, senza vincolo, con un riaggiornamento necessario a fine stagione, quando sarà tempo di scelte definitive. Nel frattempo Eriksen potrebbe tornare nel campionato in cui ha reso al massimo e Xhaka potrebbe cambiare aria, come da tempo desidera.