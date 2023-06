FCIN1908 / Inter, apertura sui giovani con la Salernitana. Dia? Al momento…

Si è tenuto in giornata l'incontro tra Inter e Salernitana annunciato da Fcinter1908.it nelle scorse ore . Una chiacchierata tra il direttore sportivo granata Morgan De Sanctis e i dirigenti nerazzurri che è servita per gettare le basi verso possibili nuovi affari sull'asse già aperto nelle scorse sessioni di calciomercato.

I campani, come già detto, hanno intenzione di attingere dai tanti giovani che l'Inter dovrà piazzare nelle prossime settimane per arrivare a puntellare la rosa in vista della ripartenza del campionato. Diversi i profili graditi e il sondaggio di oggi è servito a raccogliere l'apertura del club nerazzurro su tali fascicoli.