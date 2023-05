CdS – Inter, primi passi ufficiali per Dia: le prossime mosse della Salernitana

L'attaccante senegalese, al primo anno in Italia, ha già messo a segno 15 gol in Serie A con la maglia granata

Con 15 gol segnati al suo primo anno in Italia, Boulaye Dia si sta guadagnando le attenzioni di numerosi top club europei. La Salernitana se lo gode, e in estate è pronta a cederlo al miglior offerente. Secondo il Corriere dello Sport, sul bomber senegalese ci sarebbe anche l'Inter: "Quindici gol e sei assist in trenta partite di campionato. Dopo Kvaratskhelia, che ha riportato lo scudetto a Napoli con il suo socio Osimhen, Bouylaye Dia si è rivelato il migliore colpo dell'estate in rapporto al costo e al rendimento. Era arrivato in prestito dal Villarreal dopo Ferragosto: novecentomila euro. Prezzo del riscatto già concordato: dodici milioni. Diritto che verrà esercitato dalla Salernitana entro la fine di maggio, anche perché ora il senegalese vale il triplo, tra i 30 e i 35.