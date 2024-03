Prima rete per il centrocampista con la maglia nerazzurra. Un centro che lo fa diventare il 17esimo marcatore nerazzurro in stagione. Per Asllani, poi, evidentemente doveva essere San Siro il posto in cui rompere l'incantesimo e trovare la prima rete da interista. Proprio a Milano, il 6 maggio del 2022 aveva trovato la prima (e fino a ieri unica) rete in Serie A. Si giocava Inter-Empoli di campionato e un giovanissimo Asllani, già nel mirino dell'Inter, segnava un golazo nella porta dal lato opposto rispetto a quella battezzata ieri".