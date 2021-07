FCIN1908 – Italia o estero? Oristanio riflette. A breve la decisione sul futuro

Sul giovane talento nerazzurro l'occhio vigile di club non soltanto italiani

Daniele Vitiello

Gaetano Pio Oristano rappresenta sicuramente uno dei maggiori talenti del settore giovanile dell’Inter. Il giovane, classe 2002, è reduce da una stagione da protagonista in primavera agli ordini di Armando Madonna. L’Inter sa bene che questo è il momento per valorizzarlo al meglio e per questo ha sottoposto al calciatore e al suo entourage una serie di proposte per una cessione in prestito che gli garantirebbe maggior spazio e il tempo giusto per crescere in tranquillità.

ITALIA O ESTERO - Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, in Italia sono tre i club che, più di altri, hanno mostrato interesse fino a questo momento per il fantasista nerazzurro. Il Sassuolo in Serie A, ma anche il Monza e la Cremonese in Serie B, sono opzioni che allettano il ragazzo, ma non le uniche. Sul tavolo infatti c’è anche una proposta che viene dall’Olanda, targata Volendam, club allenato dall’ex nerazzurro Jonk, che ha messo gli occhi anche su Filip Stankovic.

Oristanio già da qualche giorno sta riflettendo. Da un lato c’è l’ambizione di misurarsi in un altro club italiano e magari sognare il debutto in Serie A, dall’altro invece la possibilità di trovare maggiore spazio ma a tanti chilometri da casa e in un Paese del tutto nuovo. Non è di certo facile, ma presto bisognerà sciogliere le riserve. Potrebbero esserci novità già entro il weekend.