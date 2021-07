CorSera – Inter-Socios, cifre alte. “Ok per 4 anni a 20 mln + bonus il primo. Poi…”

L'edizione odierna de il Corriere della Sera sottolinea e rimarca la partnership tra Inter e Socios.com

L'edizione odierna de il Corriere della Sera sottolinea e rimarca la partnership tra Inter e Socios.com , con quest'ultimo che sostituisce Pirelli come sponsor di maglia.

"Dopo l’addio di Pirelli dopo 26 anni, l’Inter ha stretto un accordo quadriennale con Socios.com che garantirà alle casse nerazzurre 20 milioni a stagione più bonus", spiega il quotidiano che conferma anche quale sia il piano a breve termine: "Per il primo anno il leader mondiale fra i fornitori di tecnologia blockchain per l’industria dello sport sarà sponsor di maglia (nella foto Skriniar e De Vrij). Poi si valuterà come sviluppare la partnership".