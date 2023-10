FCIN1908 / Allusioni Lukaku, Inter indifferente. C’è una sola frase grave che ha irritato

La reazione dell'Inter

"La maggior parte delle persone in sala mi conosce. Sapete che non mi piace girare intorno ad un argomento. Parlerò a tempo debito, aspetterò il momento giusto. Ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. Sono state scritte tante cazzate sul mio conto. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio", ha dichiarato Big Rom qualche giorno fa scoperchiando un pentolone che sembrava chiuso. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, la reazione in casa Inter è stata un mix tra indifferenza (Romelu chi?) e irritazione. Non ci sono rivelazioni scioccanti perché Big Rom non spiega nulla e nel caso volesse farlo dovrebbe inventarsi una gran bella scusa per passare dalla parte del giusto. In ogni caso anche la tempistica è confusa: perché proprio ora? C'è oltre tutto una frase che rappresenta la classica zappa sui piedi: "Le opportunità da gol mancate in finale di Champions contro il Manchester City? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Ne parlerò più avanti". Sembra inutile rimandare l'appuntamento chiarificatore ad un domani imprecisato. Qui Big Rom ci sta già dicendo espressamente che la sua testa era altrove in occasione di una finale di Champions League. Per un calciatore professionista questa è un'ammissione parecchio grave. Dopo le sue esternazioni Big Rom è tornato a trincerarsi nel silenzio. E questa, di tutte le scelte fatte dal giocatore, sembra decisamente la migliore.