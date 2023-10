Eppure Lukaku ha ritentato: “Ma il grande rifiuto è stato dello spogliatoio: ai dirigenti…”

"Ma la chiusura più grande è stata quella dello spogliatoio. Nulla di ufficiale, per carità. Ma ai dirigenti è bastato poco per sondare l’umore di Lautaro e compagni. Ed è stato subito chiaro che, al netto delle difficoltà ambientali, sarebbe stato complicato reinserire in un gruppo di lavoro un giocatore che per la seconda volta in due anni aveva messo in piedi un voltafaccia. Peraltro, non sarebbe stata semplice la gestione neppure per Inzaghi, visto che il giocatore aveva fatto filtrare urbi et orbi il suo malcontento verso l’allenatore".