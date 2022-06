FCIN1908 / Skriniar a scadenza? Ecco perché l’Inter può tenere alto il prezzo: retroscena

Prima offerta rifiutata, l’Inter non ha alcuna intenzione di accettare i 50 milioni offerti dal Psg per Milan Skriniar

Prima offerta rifiutata, l’Inter non ha alcuna intenzione di accettare i 50 milioni offerti dal Psg per Milan Skriniar. Ma come, un giocatore a un anno dalla scadenza può costare più di 50 milioni e addirittura arrivare agli 80? Questa è la domanda, legittima, che si pongono in molti, ma una risposta c’è. Se tutto ciò è possibile è perché lo slovacco non è un giocatore né un ragazzo comune.

Prima della fine del campionato i dirigenti nerazzurri e Skriniar, come appurato da Fcinter1908, si sono incontrati ad Appiano Gentile, hanno parlato di rinnovo e il calciatore si è mostrato (come al solito) comprensivo circa le difficoltà del club: fate prima le cose urgenti e poi parleremo del nostro rinnovo, per quello non ci sono problemi.

Se invece dovesse arrivare per me qualche offerta irrinunciabile, non sarò sicuramente io quello che spingerà per andarsene abbassando il prezzo del cartellino. Questo il senso del discorso, che spiega ancora una volta quanto questo ragazzo tenga all’Inter e al bene del club.

Un modo di fare che per adesso pone i nerazzurri in posizione di forza verso il PSG, nonostante Skriniar sia ad un anno dalla scadenza. Mai nessuno, o raramente qualcuno, aveva utilizzato tale tatto nei confronti dell’Inter. Skriniar non è nuovo a questo tipo di atteggiamenti, se consideriamo che qualche anno fa si era presentato in sede senza procuratore per firmare il rinnovo. E se alla fine il suo destino non sarà a Parigi, dopo le vacanze, alla ripresa degli allenamenti, si presenterà nuovamente in viale della Liberazione con gli stessi propositi di un tempo.