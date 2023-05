FCINTER1908 / Mkhitaryan e Skriniar, le ultime. Correa, oggi la decisione per Inter-Atalanta

Le ultime su Mkhitaryan, Skriniar e Correa

Come appreso da FCINTER1908, oggi si verificheranno le condizioni di Joaquin Correa che in panchina a Roma avrebbe avvertito un fastidio da valutare. Dovesse non essere disponibile per la partita contro l'Atalanta l'Inter lo comunicherà nella giornata di oggi. Altrimenti il giocatore argentino è da considerarsi disponibile e arruolabile. Per quanto riguarda Mkhitaryan l'obiettivo è sempre quello della finale di Istanbul. Il centrocampista armeno - come vi avevamo già anticipato - non forzerà il recupero. È probabile che il giocatore rientri in gruppo nella settimana precedente alla finale contro il Manchester City. Anche con Milan Skriniar si procederà con calma valutando quotidianamente i progressi e il recupero del giocatore, anche se i recenti sviluppi mostrano un evidente desiderio da parte del difensore di riuscire ad esserci in questo finale di stagione. Per l'Inter, comunque, non è il momento della fretta, questo. E il 10 giugno rimane un obiettivo imprescindibile per tutti. Nessuno escluso.