Fiorentina-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi con la formazione tipo, c’è Handa

Non c'era nessun dubbio di formazione in casa Inter e l'ufficialità conferma il tutto: Simone Inzaghi punta sulla formazione dei titolarissimi per andare a caccia della seconda Coppa Italia consecutiva. Il tecnico dell'Inter schiera infatti l'undici utilizzato anche in Europa, con Brozovic al posto dell'infortunato Mkhitaryan e con Handanovic in porta al posto di André Onana.