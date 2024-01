Inter, tocca ad Asllani e Frattesi: occasione d’oro per entrambi. Emergenza? Inzaghi tranquillo

"Frattesi-Asllani è già diventata una di quelle coppie che danno il buon umore a un intero spogliatoio. Ma insieme devono mostrare uguale connessione in campo, in una partita delicata come poche altre in stagione. Prima della gara con la Fiorentina i nerazzurri potrebbero presentarsi con un temporaneo ma problematico -4 e poi giocare contro Italiano, soprattutto in trasferta, è sempre una fatica.

L’Inter si è retta finora su un trio di centrocampo inciso nella pietra, e capace di tenere sempre acceso il motore della squadra: domenica l’unico sopravvissuto della cerniera centrale è Mhkitaryan, a segno l’anno scorso nella stessa partita al Franchi, ma molto di questa nuova sfida dipenderà dall’incastro dei due nuovi. Per Asllani sarà pure la prima partita in A dall’inizio: le 11 presenze del campionato le ha raccolte solo e soltanto da panchinaro. L’amico che lo prende in giro ha segnato molto di più — con 4 reti è il quarto marcatore nerazzurro della stagione dietro alla ThuLa e a Calha —, ma in campionato non è quasi mai riuscito a partire dall’inizio".

"La sfida personale al Franchi sarà mostrare lo stesso argento vivo dal minuto 1 del match. Stavolta Davide deve comunque ringraziare l’isteria di Barella, che col Napoli è costata un giallo dall’arbitro e bacchettate da Inzaghi. Asllani, invece, “sfrutterà” l’ammonizione presa a Monza da Calha che, comunque, si era beccato un altro cartellino pure a Riad. Difficile dare stesso ritmo e copertura del turco, ma l’albanese quest’anno ha mostrato tutt’altra personalità. Ecco perché, nonostante l’emergenza, Simone è abbastanza tranquillo per domenica", aggiunge Gazzetta.

