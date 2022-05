Football Benchmark, l’Inter vale 996 mln: +150% in 6 anni, 14esima in Europa

E' uscito oggi il rapporto di Football Benchmark sui valori dei club europei. Si conferma il dominio inglese nella top 10: boom Inter

E' uscito oggi il rapporto di Football Benchmark sui valori dei club europei. Si conferma, ancora una volta, il dominio inglese nella top 10, benché il podio resti dominato dalla Spagna. Il Real è in vetta, con un valore di 3,1 miliardi, seguito dal Manchester United (2,8 miliardi) e dal Barcellona (2,8 miliardi). Bayern Monaco quarto davanti a Liverpool, Manchester City, Chelsea, Psg, Tottenham e Juventus, unica italiana in top ten con un valore stimato di 1,597 miliardi.

L'Inter è 14esima in Europa, con un valore stimato di 996 mln (+14% sul 2021). Nel 2016, il valore era di 399 milioni: la crescita, nel periodo di presidenza Suning, è stata del 149,6%, seconda solo a quella del Psg.

Balzo in avanti per il Milan a quota 578 milioni (+35% rispetto al 2021). Una cifra largamente inferiore a quella trattata per la cessione del club.