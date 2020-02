UFFICIALE – Inter-Ludogorets, Eriksen e Godin titolari. C’è Lukaku con Sanchez

L’atmosfera non è certamente quella delle grandi occasioni. Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si gioca a San Siro, ma a porte chiuse in seguito all’allarme sanitario del coronavirus. Per i ragazzi di Conte, però, è comunque una partita importante per continuare il cammino europeo verso la finale di Danzica. Con occhio ovviamente alla partita di domenica, fondamentale, contro la Juventus all’Allianz Stadium. Una gara che potrà dire moltissimo in chiave lotta scudetto per i nerazzurri. Ecco perché, forte anche del 2-0 ottenuto in Bulgaria, Conte opta per un massiccio turnover. Eriksen, dopo l’ottima prova dell’andata, parte ancora una volta titolare, così come Lukaku, chiamato agli straordinari anche a causa della squalifica di Lautaro Martinez. Al suo fianco Sanchez. Ecco le formazioni ufficiali dell’incontro:

INTER (3-5-2) 27 Padelli; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 2 Godin; 11 Moses, 23 Barella, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 7 Sanchez. A disposizione: 35 Stankovic, 8 Vecino, 30 Esposito, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 87 Candreva, 95 Bastoni. Allenatore: Antonio Conte.

LUDOGORETS (4-2-3-1): 23 Iliev; 4 Cicinho, 21 Grigore, 5 Terziev, 3 Nedyalkov; 18 Dyakov, 25 Badji; 95 Cauly, 84 Marcelinho, 88 Wanderson; 28 Keseru. A disposizione: 27 Stoyanov, 6 Tawatha, 8 Biton, 10 Swierczok, 13 Tchibota, 22 Ikoko, 30 Moti. Allenatore: Pavel Vrba.

Arbitro: Siebert (GER).

Assistenti: Seidel, Foltyn.

Quarto Uomo: Stegemann.

VAR e Assistente VAR: Dankert, Gittelmann.