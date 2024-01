Inter, Frattesi ancora decisivo. Gazzetta: “Ecco il motivo dell’esultanza rabbiosa”

Neppure quando Thuram lo prende sulle spalle e lo porta a giro per il campo come un trofeo. Al netto di quello che sarebbe poi successo nei minuti successivi (rigore assegnato al Verona con intervento del Var e palo colpito da Henry), Frattesi è stato decisivo come gli è capitato troppe poche volte in questa prima parte di stagione. D'accordo il gol nel derby e quello in Champions, ma quando ha firmato per l'Inter sperava in altro. Soprattutto si augurava di giocare di più. Ecco perché oggi aveva tanta rabbia dentro e l'ha scaricata quando ha messo in rete il pallone che poi ha decretato il 2-1 finale".