Frattesi non si è allenato con il resto della squadra oggi: l'ex Sassuolo ha effettuato esami strumentali per chiarire il problema fisico

Davide Frattesi non è entrato in campo contro la Juventus perché, come confermato da Inzaghi, ha avuto un problema muscolare nel giorno di rifinitura. Come riportato da Sky Sport, oggi l'ex centrocampista del Sassuolo non si è allenato con la squadra e ha fatto dei controlli.