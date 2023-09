Riserva (per ora) ma calciatore moderno: così Frattesi può prendersi l’Inter e la Nazionale

"Ma può una riserva - una riserva almeno in questo momento - essere potenzialmente l’uomo nuovo del calcio italiano? La risposta è sì. E il riferimento chiaro è a Davide Frattesi . Che, al momento come dicevamo, è una riserva nell’Inter". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Davide Frattesi, uno dei colpi principali del mercato estivo dell'Inter. Al momento, come detto, Frattesi è per il momento la prima alternativa al tridente Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan all'Inter e al tridente Barella-Cristante o Locatelli-Tonali in Nazionale.

Frattesi è stato inseguito da tutte le big italiane in estate ma ha scelto l'Inter ed è destinato a trovare sempre più spazio. "Frattesi è infatti ormai nell’età giusta - tra quindici giorni compirà 24 anni - per poter esprimere il massimo delle sue potenzialità anche in una big come l’Inter e in Nazionale, dopo aver accumulato l’esperienza necessaria in altri palcoscenici. Ma soprattutto ha tutte le caratteristiche del calciatore moderno, capace di sposare e di mettere in perfetto equilibrio dinamismo e qualità. La cosa che più colpisce di lui è infatti la capacità di fare in velocità quello che a molti altri risulta complicato anche a ritmi molto più bassi", commenta poi La Gazzetta dello Sport che esalta le caratteristiche del centrocampista classe 1999, forte fisicamente, ambidestro e con ottime capacità di inserimento e di tiro.