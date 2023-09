Calciomercato, Lukaku il nome più citato dagli utenti: sul podio anche Frattesi

Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i personaggi protagonisti del calciomercato più menzionati dal 16 giugno all'1 settembre, giorno di chiusura delle contrattazioni. Medaglia d'argento delle citazioni per Vlahovic (557) rimasto invece a Torino. Chiude il podio Davide Frattesi (455), centrocampista nerazzurro ex Sassuolo protagonista a fine giugno del derby di mercato con il Milan. Al quarto posto troviamo Victor Osimhen (419 menzioni), lungamente "corteggiato" dalle sirene arabe, che precede Gianluca Scamacca (394), arrivato all'Atalanta dopo una sola stagione in Premier League al West Ham.