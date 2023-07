Inter, centrocampo di goleador: inserimenti e gol da fuori, ecco i magnifici quattro

Uno è già arrivato a Milano, l'altro ha acceso la fantasia dei tifosi dell'Inter nelle ultime 24 ore: parliamo di Davide Frattesi e di Lazar Samardzic. L'ex Sassuolo è stato uno dei colpi del mercato estivo nerazzurro, e già da tempo è a disposizione di Simone Inzaghi e del suo staff, mentre il gioiellino dell'Udinese viene dato sempre più vicino a un trasferimento che coinvolgerebbe anche Giovanni Fabbian , destinato ad approdare in Friuli per proseguire nel suo percorso di crescita. Due elementi, Frattesi e Samardzic, che completano e arricchiscono di alternative il centrocampo dell'Inter, già composto da elementi di assoluto valore come Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Asllani. E che portano nuovi gol.

Quante soluzioni per Inzaghi

Prendendo in considerazione le ultime due stagioni di Serie A (statistiche rilevate da Kickest), emerge che l'Inter può disporre di un centrocampo molto propenso ad andare in rete, e a farlo in maniera diversa. Per quanto riguarda i gol da fuori area, dietro a Koopmeiners, Malinovskyi e Fabian Ruiz a quota 6 (con il secondo e il terzo che non giocano più in Italia), troviamo Calhanoglu e Samardzic (uno già nerazzurro e uno che potrebbe presti diventarlo) con 5 centri ciascuno. Discorso simile per quanto riguarda le reti all'interno dei 16 metri: con Milinkovic-Savic e Pasalic che primeggiano con 18 gol, al terzo posto troviamo il neo interista Frattesi con 11, seguito da Candreva con 9 e l'altro nerazzurro Barella con 8.