È recuperato Davide Frattesi: come riportato da Sky Sport, oggi il centrocampista è tornato in gruppo in casa Inter

È recuperato Davide Frattesi. Come riportato da Sky Sport, oggi il centrocampista è tornato in gruppo in casa Inter, il risentimento al retto femorale della coscia destra è superato. Un'ottima notizia per Simone Inzaghi, che nelle prossime ore deciderà se schierarlo dal 1' contro la Salernitana o meno. Restano così ai box solo il lungodegente Cuadrado e Acerbi, che dovrebbe saltare anche l'andata contro l'Atletico Madrid.