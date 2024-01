Frattesi può essere l’uomo scudetto, fame non scontata. Ottimo lavoro anche dell’Inter

In un momento in cui l'Inter non brilla come a inizio stagione. la sua fame, la sua voglia e il suo atteggiamento posso risultare decisivi

In un momento in cui l'Inter non brilla come a inizio stagione. la sua fame, la sua voglia di spaccare il mondo e il suo atteggiamento sempre positivo, anche quando (spesso) non inizia da titolare posso risultare decisivi nella lotta scudetto. Davide Frattesi può essere, come scrive Libero, il classico dodicesimo uomo capace di apportare morale, freschezza e punti: