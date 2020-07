ESCLUSIVA Frey: “Handanovic? Giusto che l’Inter inizi a guardarsi intorno. Conte ha detto…”

Ancora un mezzo passo falso per l’Inter di Conte post lockdown. I nerazzurri hanno spazzato via le residue chance scudetto, ma non possono fermarsi: c’è da consolidare il secondo posto in classifica.

Nel prossimo impegno affronteranno al Meazza la Fiorentina di Iachini. Per parlare del momento delle due squadre, abbiamo intercettato – in esclusiva per Fcinter1908 – il doppio ex Sebastian Frey: “L’Inter ha perso troppi punti in giro dopo la ripresa del campionato. La cosa bella è che ha ancora qualcosa da giocarsi in stagione come l’Europa League, ma i passi falsi hanno pesato per lo scudetto. Conte in questi giorni ha detto una cosa molto sensata: quando si inizia un ciclo, è normale che serva del tempo. Lui è molto bravo, per me è tra i migliori in circolazione. Non credo avrà ancora tanto tempo a disposizione, ma quest’anno non credo abbia fatto così male. Il vero valore della sua Inter si vedrà la prossima stagione”.

Come mai Eriksen non riesce a sfondare nell’Inter?

“Io ricordo che giocatore era prima di arrivare a Milano. Quando ha firmato ho detto che sarebbe sicuramente stato un valore aggiunto, ma se Conte ha fatto queste scelte è perché ha visto qualcosa durante gli allenamenti di tutti i giorni. Il mister deve fare le sue valutazioni per il bene della squadra ed è giusto che inserisca chi si è ambientato prima di lui ed è più performante in questo momento”.

Handanovic ha avuto qualche difficoltà nell’ultimo periodo. L’Inter deve iniziare a guardarsi attorno?

“Sicuramente non ha più 20 anni, per cui è giusto che l’Inter cominci a capire chi possa sostituire un grande portiere come è stato, e come è tutt’ora, Samir. Ha commesso un errore contro il Torino, ma è ancora in grado di essere importante per questa squadra. Mi sembra esagerato metterlo in discussione adesso. Non durerà 50 anni, magari andrà sostituito l’anno prossimo o tra due anni, ma in questo momento rimane il capitano della squadra e almeno fino al termine della stagione farà il suo dovere”.

Nel prossimo turno i nerazzurri affronteranno la Fiorentina, altra tua ex squadra.

“Mi sono sentito con un po’ di dirigenti e calciatori viola perché ho un ottimo rapporto con la piazza di Firenze. C’era un po’ di preoccupazione prima degli ultimi risultati che hanno portato l’aritmetica salvezza. Il progetto di Commisso è ambizioso, vuole portarla in alto, ma se fossero andati in Serie B sarebbe stato un guaio. Ora c’è tempo per preparare un nuovo ciclo, spero possano farlo nel migliore modo possibile. I viola ora non hanno nulla da giocarsi, quindi saranno molto tranquilli, mentre l’Inter avrà pressione perché vuole consolidare la classifica. La squadra di Conte deve fare per forza risultato”.