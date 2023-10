Futuro Inter, Oaktree sempre più presente a San Siro: “C’è chi inizia a pensare che…”

" Le grandi manovre intorno all’Inter stanno entrando nella fase decisiva. E va segnalato l’ingresso sempre più impattante di Oaktree nelle vicende nerazzurre ". Apre così Tuttosport il suo focus sul futuro societario dell'Inter nella sua edizione odierna. A maggio 2024 scadono i termini del prestito concesso dal fondo americano alla holding di Steven Zhang e lo scenario comincia a delinearsi: "Il ruolo del fondo è chiaro: in base ai patti presi nel maggio 2021, in cambio del finanziamento da 292,12 milioni con tasso di interesse al 12% a Grand Tower Sarl (una delle holding tramite cui Suning controlla l’Inter), il fondo americano ha ottenuto in pegno il club.

Nel caso in cui Suning non ripagasse il debito, Oaktree prenderebbe il controllo di Grand Tower come - per rendere l’idea - accaduto per il passaggio del Milan da Yonghong Li a Elliott. Altra premessa doverosa, è legata all’ammontare del prestito in scadenza il 20 maggio 2024: dovendo Suning onorare gli interessi soltanto alla fine, la cifra da rifinanziare supera abbondantemente i 350 milioni (erano 329,6 il 31 dicembre 2022).