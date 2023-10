Inter, volano i ricavi Champions: già superati i 48 mln, ecco tutte le cifre

La vittoria contro il Salisburgo assume un valore prezioso per l'Inter in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions ma non solo. Come analizzato da Calcio e Finanza, infatti, dopo il successo contro gli austriaci sorridono anche le casse nerazzurre:

"Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza stima i ricavi lungo l’arco dell’attuale edizione della competizione per i singoli club. Partiamo come di consueto dal bonus partecipazione, uguale per tutti, che porterà nelle casse delle società italiane 15,64 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale, un montepremi complessivo di 600,6 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni. Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. In quella stagione – la prima del ciclo di diritti attuale – sono stati assegnati ai club italiani circa 34 milioni di euro di market pool. La cifra è da dividere in due parti: 17 milioni vengono assegnati in proporzione al piazzamento nella Serie A 2022/23, che ha visto l’Inter chiudere al terzo posto, dietro Napoli e Lazio. Gli altri 17 milioni vengono invece suddivisi tra i club in base al numero di partite che giocheranno nella prossima Champions", sottolinea Calcio e Finanza.