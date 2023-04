Mkhitaryan: “Ci manca tranquillità, dobbiamo essere più sereni. Potevamo fare 4 gol ma…”

Henrikh Mkhitaryan ha parlato così del KO di San Siro dell'Inter contro la Fiorentina, terza sconfitta di fila

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così del KO di San Siro: "Ci manca il gol, non segniamo da 2-3 partite, potevamo fare 3-4 nel primo tempo e vincere la partita. Non siamo riusciti, mi sento responsabile e colpevole. Dobbiamo essere più sereni. Nella mia occasione analizzerò come potrò fare di meglio, ne ho parlato con Lukaku ma ero concentrato sul tentativo"

La prestazione c'è stata ma è mancata cattiveria

"Non solo quello. Secondo me abbiamo bisogno di tranquillità, dobbiamo essere più sereni e tranquilli e lucidi per segnare nelle occasioni che stiamo creando"

Perché manca serenità e lucidità?

"C'è una grande voglia, vogliamo troppo e non siamo tranquilli: è normale. C'è adrenalina e manca tranquillità"

Inzaghi vi aiuta ma sarà necessario un chiarimento

"Siamo una squadra matura e ci parliamo, speriamo di chiarirci. C'è un mese tosto, dobbiamo essere freschi mentalmente, giocheremo altre gare e difficilmente lo faremo come stasera. Non dobbiamo dimenticare il campionato, è un torneo in cui dobbiamo essere tra le prime 4. Dobbiamo giocare meglio, segnare e vincere. Non pensiamo agli altri, pensiamo a noi stessi e vincere le nostre partite e alla fine vediamo dove arriviamo"