Barzaghi: “Per Dybala investimento da 100mln in 5 anni. L’Inter ha detto a Paulo…”

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, ha parlato così del mercato Inter, soffermandosi sulla questione legata a Paulo Dybala: "Si vuole evitare un sacrificio importante: De Vrij se non rinnoverà probabilmente verrà ceduto. In viale della Liberazione si cercherà di monetizzare da tutti i prestiti in giro, forse qualche giovane sarà sacrificato: però non si vuole fare un'altra estate come l'ultima.