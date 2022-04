Inter su Dybala a prescindere da Lautaro: “Arriva l’ok cruciale: sì di Suning”

Portare Paulo Dybala all'Inter a prescindere da quello che accadrà la prossima estate sul fronte Lautaro Martinez. E' questo il piano

Portare Paulo Dybala all'Inter a prescindere da quello che accadrà la prossima estate sul fronte Lautaro Martinez. E' questo il piano dell'amministratore delegato sport nerazzurro, Beppe Marotta. Un piano che, secondo Tuttosport, avrebbe già ricevuto il via libera da parte della proprietà, Suning:

"Nel migliore dei mondi possibili, toccherebbe a Simone Inzaghi costruire un attacco che farebbe sognare i tifosi, ma più probabilmente la mossa è funzionale a scongiurare il rischio che “l’effetto tempo” di cui si è più volte parlato, possa diventare un boomerang per l’Inter. Vero è che nel primo colloquio con Antun l’Inter si è sentita dire che «Paulo non ha fretta», ma è altrettanto vero che risulta difficile pensare che Dybala possa restare senza squadra fino a metà agosto quando, giorno più, giorno meno, l’Inter ha venduto Lukaku un’estate fa. Con Dybala nell’ingranaggio, tra l’altro, sarebbe più facile ascoltare richieste per il Toro anche perché il tutto avrebbe già trovato l’approvazione di Suning".