Genoa-Inter, la probabile: torna Bastoni dal 1′. Conferma per Darmian. A centrocampo…

Per l’Inter è tempo di rituffarsi nel campionato. Dopo il pareggio arrivato a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach, i nerazzurri sono attesi dalla gara contro il Genoa. Dopo uno spezzone contro i tedeschi, Alessandro Bastoni potrebbe giocare dal 1′. Sulle fasce confermati Darmian a destra e Perisic a sinistra. Vidal e Brozovic completano il centrocampo. A differenza della gara con il ‘Gladbach, Christian Eriksen potrebbe stavolta andare in panchina con Barella scelto per giocare alle spalle di Lukaku e Lautaro.

(Sky Sport)