Genoa-Inter, le PROBABILI: Arnautovic-Thuram davanti. In difesa sciolto il ballottaggio

L'Inter scende in campo a Marassi contro il Genoa di Gilardino. Inzaghi recupera Frattesi e Dumfries, ma dovrà ancora fare a meno di Lautaro e Dimarco. In attacco il tecnico dei nerazzurri si affida a Thuram e Arnautovic, con Sanchez pronto a subentrare. Un solo ballottaggio per Inzaghi ed è in difesa: dovrebbe essere Bisseck a giocare sul centro destra, e non Pavard, assieme ad Acerbi e Bastoni.