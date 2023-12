Inter, massima attenzione al Marassi. Ma Inzaghi ha un jolly da giocare in mezzo al campo

"Ha comunque ottime carte in mano. Dovessimo sceglierne una? Diciamo Barella, perché è al top della forma, ma soprattutto perché tocca a lui tenere alta la tensione agonistica che è il pane del Genoa: Gila aggredirà, correrà, impedirà a Calha di ragionare facile. Barella dovrà dargli il cambio in regia, oltre a tamponare, rifinire e proporsi al tiro. Come col Lecce, come sempre. Un jolly così ce l’ha in mano solo Inzaghi", scrive Gazzetta.