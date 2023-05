Inter, Gosens spinge per il derby: Inzaghi frena. Scelto l’attacco, un dubbio: chi in regia?

L'esterno vuole esserci già nel derby d'andata, ma tutto fa pensare che vincerà la prudenza e che il tedesco rientrerà col Sassuolo

L'Inter di Inzaghi arriva alla semifinale d'andata col Milan in ottime condizioni. Rosa quasi completamente a disposizione per il tecnico: D'Ambrosio ha recuperato, mentre Gosens difficilmente potrà essere arruolabile già per la partita di domani. Più facile che il suo rientro slitti di qualche giorno.

"La voglia di esserci, di respirare quell’adrenalina da notti speciali. Robin Gosens ci crede: vuole quantomeno un posto in panchina in vista dell’andata della semifinale di Champions di domani. L’ottimismo diventa notizia, o almeno annuncio social: «Di nuovo in pista. Giusto in tempo per il big match di mercoledì», ha scritto su Instagram l’esterno, commentando una foto scattata durante l’allenamento di ieri. Che in realtà ha svolto solo parzialmente sul campo e evitando qualunque tipo di contatto, proprio per evitare rischi", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ed è con la stessa logica che porta a pensare che domani sia ancora troppo presto per tornare tra i convocati dopo la lussazione della spalla destra rimediata domenica 30 aprile contro la Lazio. Più realistico immaginare uno spezzone di gara magari sabato, contro il Sassuolo, anche per far rifiatare Dimarco. Intanto, per domani Inzaghi ha soltanto un unico grande dubbio in mezzo al campo, dove Brozovic e Calhanoglu si giocano il posto da regista. Davanti ci sarà Dzeko con Lautaro: in Champions, Simone, non ha mai rinunciato al bosniaco", aggiunge il quotidiano.