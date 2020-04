Inter “inglese”, Aubameyang e il suo vero sogno: il grande piano di Marotta se parte Lautaro

Sarà Lautaro Martinez il vero ago della bilancia del mercato estivo dell’Inter. L’intenzione del club nerazzurro è quella di trattenerlo dall’assalto del Barcellona, ma, nel caso i catalani pagassero la clausola, non ci sarebbe nulla da fare. Secondo Libero, il club ha già pianificato le mosse nel caso in cui partisse il Toro. E si tratta di una vera e propria rivoluzione.

“L’argentino intanto non va alla guerra come fatto precedentemente dal connazionale Icardi e attende il rilancio dell’Inter. Il Barcellona gli offre 10 milioni netti all’anno, i nerazzurri a gennaio gliene proposero 4 a stagione per rinnovare.

Serve alzare l’offerta almeno a 7 netti, altrimenti El Toro potrebbe salutare Appiano. Per rimpiazzarlo, con gli eventuali 111 milioni, l’obiettivo è Aubameyang, che a un anno dalla scadenza del contratto con l’Arsenal può partire per circa 50 milioni, e un altro top player. I sogni si chiamano Chiesa e Milinkovic-Savic ma, in caso, solo uno dei due arriverà. Qualora fosse il laziale a vestire il nerazzurro, per l’esterno di qualità occhi su Hector Bellerin o Marcos Alonso, stimati da Conte che punta ad un’Inter sempre più “inglese””.