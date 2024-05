Eccetto il difensore ex Lazio (probabile che al centro della difesa giochi ancora de Vrij), dunque, tutti a disposizione di Simone Inzaghi. Per scavallare i 90 punti, e andare a caccia di record.

