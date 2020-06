Guardian – Inter scatenata, ecco il doppio colpo da 75 milioni di euro

L’Inter è vicina ad Achraf Hakimi, giovane terzino del Real Madrid attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Secondo il “Guardian”, la societa’ nerazzurra avrebbe trovato un accordo con il club spagnolo sulla base di 40 milioni di euro più bonus. Dal suo canto Hakimi, eclettico difensore in grado di muoversi su entrambe le fasce, avrebbe accettato un contratto di cinque anni con l’Inter dopo aver capito che al Real Madrid sarebbe ancora chiuso dal titolare Dani Carvajal.

Nelle ultime due stagioni al Borussia Dortmund il 21enne marocchino ha totalizzato 53 presenze in Bundesliga segnando 7 gol e 12 apparizioni in Champions con ben 4 reti, tutte in questa edizione.

Sempre secondo il “Guardian”, in un articolo a firma di Fabrizio Romano, l’Inter sarebbe vicina anche all’acquisto del centrocampista del Brescia Sandro Tonali per circa 35 milioni di euro.