Inter, attenta al City. Guardiola ha di nuovo messo gli occhi su un pilastro di Conte

Non solo mercato in entrata per l’Inter; il club nerazzurro, infatti, deve fronteggiare gli assalti delle big europee per i suoi talenti. Se Lautaro è da tempo nel mirino del Barcellona, l’argentino non è l’unico a essere tenuto sotto osservazione. Nella lista dei desideri del City di Guardiola c’è Milan Skriniar.

La stagione dei Citizens non è di certo esaltante, la squadra di Guardiola dista dal Liverpool in vetta ben 14 punti e nelle ultime uscite il problema evidenziato è quello della tenuta difensiva. In attesa del rientro di Laporte, atteso per fine mese, il City si guarda attorno sul mercato e ha puntato gli occhi sul difensore dell’Inter Skriniar. Il Manchester City lo ha osservato e potrebbe fare un sondaggio, come riporta il Mirror, ma sulle tracce dello slovacco ci sono anche Barcellona e Real Madrid.