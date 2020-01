Inter, AS rilancia: “Barça, Lautaro grande obiettivo dell’estate 2020. Sicuramente…”

In Spagna tornano a parlare con insistenza del forte interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. A farlo, nello specifico, è l’autorevole testata AS, che dà per certo l’acquisto, da parte del club blaugrana, di un attaccante nell’estate del 2020.

Un profilo che possa raccogliere quanto prima l’eredità di Luis Suarez, ormai non più giovanissimo (33 anni il prossimo 24 gennaio). Il Toro dell‘Inter è in cima alla lista della dirigenza catalana, che però non ha perso di vista nemmeno la pista che porta a un ritorno al Camp Nou di Neymar dal Paris Saint-Germain.

(Fonte: AS)