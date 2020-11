GdS – La probabile dell’Inter anti-M’Gladbach: Hakimi gioca? Conte ha le idee chiare

L’Inter è chiamata ad una finale contro il Borussia Monchengladbach perché, per sperare di approdare agli ottavi di finale, è necessario vincere contro i tedeschi, primi a sorpresa con 8 punti in 4 gare. I nerazzurri, ultimi a quota 2, hanno ancora una residua chance di staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta, con due vittorie nelle ultime due: il primo step appare il più difficile perché il Borussia di Rose è una squadra temibile.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha le idee chiare per quanto concerne la probabile formazione: in difesa è certezza il tridente con Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre l’unico dubbio riguarda le corsie laterali del centrocampo perché Young è favorito su Perisic mentre Hakimi dovrebbe riprendersi la maglia da titolare a discapito di Darmian, autore di un’ottima prova contro il Sassuolo.

In mediana, invece, le assenze di Nainggolan (infortunio) e Vidal (squalifica) obbligano Conte a schierare subito Brozovic, guarito definitivamente dal Coronavirus: il croato affiancherà Gagliardini e Barella, mentre là davanti non ci sono dubbi perché Lukaku e Lautaro sono certi di una maglia da titolare, con Sanchez come soluzione a gara in corso.