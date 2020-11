Biasin, altra battuta su Eriksen. Stavolta c’è di mezzo Hakimi: “L’ultima volta…”

Ranocchia ha assicurato: “Non esiste un caso Hakimi”. E Conte ha confermato quanto pensa di lui: “Deve lavorare, specie da un punto di vista difensivo”. Ma probabilmente il marocchino, dopo essere partito dalla panchina nella sfida con il Sassuolo, non sarà titolare neanche contro il Borussia M’Gladbach.

Fabrizio Biasin teme possa succedere quanto accaduto con Eriksen. E sul suo profilo Twitter scrive: “L’ultima volta che ho detto “secondo me questo è forte forte forte” è finito a giocare per 3 minuti a partita. Ergo, cambio strategia: per me Hakimi è una pippa”.