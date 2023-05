Il Toro scatenato trascina l’Inter: a Istanbul torni a splendere la LuLa

Sulla nona Coppa Italia dell'Inter c'è il marchio di Lautaro Martinez. Scolpito a fuoco, impresso nel momento di difficoltà. Come fanno i più grandi. Perché ormai dovrebbe esser chiaro a tutti: stiamo parlando di uno dei primi cinque attaccanti al mondo. Lo svantaggio a gara appena iniziata lo stordisce, ma non lo manda a tappeto, permettendogli di tirar fuori la grinta necessaria per affrontare un test del genere e portare a casa l'ennesimo trofeo dal suo arrivo in nerazzurro. Guida lui la riscossa, da leader e trascinatore, proprio ciò di cui i compagni avevano bisogno. La scelta delle giocate, la lettura dei momenti, i gol e i rimbrotti anche dalla panchina dopo la sostituzione: l'identikit è quello del prossimo capitano.