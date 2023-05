Steven Zhang , presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina: "Non posso esprimere quanto sia orgoglioso dei miei giocatori e del mio staff: tutti ora hanno una mentalità vincente, ecco perché abbiamo giocato tante finali e vinto tanti trofei. Questo è frutto del nostro lavoro. La Champions League? Non ne parliamo fino a quel giorno, siamo concentrati sulla prossima partita.

I Moratti sono nel cuore di tutti i tifosi, sono contento del record conquistato oggi. Una parola per l'Inter? Coraggiosa. Non parliamo della finale finché non arriva, ma onestamente sette anni fa il club non era nemmeno in Champions, ora abbiamo giocato tante finali e vinto cinque trofei: in queste partite il cuore e la testa contano", le sue parole.